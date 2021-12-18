عبدالكريم العبدالله

بعد الانتهاء من منح الجرعة التعزيزية للعاملين في قطاع المساجد والذين يبلغ عددهم مايقارب 6000 موظف، بدأت حملات التطعيم الميداني برئاسة د.دينا الضبيب في تطعيم العاملين في الجمعيات التعاونية بالجرعة الثالثة، وذلك ضمن المرحلة الثامنة.



وسيكون منح الجرعة الثالثة عبر جدول زمني تم التخطيط له من قبل الحملات الميدانية، كما ستستهدف الحملة ايضا الفئات التي لم يتم تطعيمها سابقا.



والجدير بالذكر أن حملات التطعيم الميدانية في مرحلتها الثامنة تستهدف منح الجرعة التنشيطية الثالثة للعاملين في "المساجد - الجمعيات التعاونية - الشركات ( النقل العام - النفط - الاتصالات - مطاحن الدقيق - الالبان - الصناعات الوطنية ) - المجمعات التجارية - محطات الوقود - دور السينما - الفنادق - المطاعم - الحسينيات - البنوك -المطار".