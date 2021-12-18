قال النجم الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول الإنجليزي، إن النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، أفضل لاعب في العالم بلا منازع.



جاء ذلك في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" عقب فوز ليفربول على نيوكاسل بنتيجة (3-1) في الدوري الإنجليزي، في مباراة سجل فيها كل من صلاح وأرنولد.



وأضاف أرنولد: "إنه جنون إنه أفضل لاعب في العالم الآن، هذا أمر بديهي؛ إنه يريد كسر كل الأرقام القياسية وكتابة اسمه في كتاب التاريخ، وهو يفعل ذلك بالتأكيد".



ويتواجد صلاح على رأس قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا، متفوقا بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، الذي سجل حتى الآن 8 أهداف في الدوري.



كما سجل محمد صلاح خلال الموسم الحالي 22 هدفا، خلال 23 مباراة لعبها في مختلف المسابقات مع ليفربول.