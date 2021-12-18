أُلقي القبض في بلجيكا على رجل للاشتباه في صلته بهجومبمادة حمضية على المدير المالي لشركة الطاقة الألمانية "إينوجي"، والذي وقع قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف.



وأعلن الادعاء العام في مدينة فوبرتال الألمانية أن أثر الحمض النووي الموجود في مسرح الجريمة أشار إلى أن الرجل المحتجز في مقاطعة ليمبورج البلجيكية كان وراء الهجوم.



وكان المشتبه به مطلوبا بموجب مذكرة توقيف أوروبية وهناك خطط لتسليمه.



وألقى شخصان حمضا شديد التركيز على برنهارد جونتر أثناء قيامه بالركض بالقرب من منزله بالقرب من مدينة دوسلدورف الألمانية في 4 آذار/مارس .2018 وقد أصيب في الهجوم.



ويُجري حاليا التحقيق مع أربعة أفراد مشتبه بهم. وفي تشرين أول/أكتوبر 2019 تم القبض على رجل بتهمة ارتكاب الجريمة، ولكن تم الإفراج عنه لاحقا.



وقال جونتر في ذلك الحين إنه يشتبه في أن دافعا مهنيا وراء الهجوم الغامض.



في ذلك الوقت، كان جونتر يشغل منصب رئيس الشؤون المالية لشركة "إينوجي"، وهي شركة تابعة لشركة الطاقة "آر دبليو إي"، والتي استحوذت عليها لاحقا شركة "إيون". وترك جونتر الشركة منذ ذلك الحين.



وعرضت "إينوجي" مكافأة قدرها 100 ألف يورو لمن يدل بمعلومات تكشف عن الجناة.