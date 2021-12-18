قدم بابا الفاتيكان الفخري السابق، بنديكت السادس عشر94/ عاما/، تهانيه إلى البابا الحالي، فرنسيس، في عيد ميلاده الـ85، طبقا لما ذكره جورج جاينسوين، السكرتير الشخصي، لبنديكت، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ).



ولم يقدم جاينسوين أي تفاصيل أخرى بشأن الرسالة، التي أرسلها بنديكت، وهو ألماني إلى خليفته، لكنه قال إن الاثنين يعتزمان عقد لقاء يجمعهما قريبا.



ويعيش بنديكت في دير أم الكنيسة في الفاتيكان، منذ استقالته في شباط/فبراير .2013 وكان أول بابا يستقيل منذ حوالي 600 عام.



وذكر جاينسوين، إن البابا المتقاعد ، يعمل بشكل جيد، بالنسبة لسنه ويحتفظ بـ"عقل سليم وثاقب".