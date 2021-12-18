قالت الهيئة الصينية للأرصاد الجوية، إن الصين وفّرت بيانات قمرها الصناعي "فنغيون" للأرصاد الجوية إلى 121 دولة ومنطقة، بما في ذلك 85 دولة على طول مبادرة "الحزام والطريق".



وقال شيان دي المسئول في الهيئة الصينية للأرصاد الجوية، إن خدمات البيانات والتدريب الفني مجانية لجمعية المستخدمين، مشيرا إلى انه سيتمتع المستخدمون العالميون بنفس المعاملة التي يتمتع بها الصينيون من حيث الوصول إلى البيانات.



وتعتبر الأقمار الصناعية "فنغيون" سلسلة من أقمار صناعية للأرصاد الجوية للاستشعار عن بعد طوّرتها الصين. ووفقاً للهيئة؛ فقد تلقى القمران الصناعيان الجديدان "فنغيون - 3 يي" و"فنغيون-4 بي"، اللذان أُطلقا هذا العام، طلبات من مستخدمين في جميع أنحاء العالم، كما وفّرت الصين أيضاً خدمات التدريب التقني لأكثر من 1400 مهني من 92 دولة ومنطقة.



وتخطط الصين لإطلاق خمسة أقمار صناعية أخرى للأرصاد الجوية خلال فترة الخطة الخمسية الوطنية الرابعة عشرة (2021-2025) وترقيتها إلى الجيل الثالث من نظام مراقبة الأقمار الصناعية "فنغيون" بحلول العام 2035، لتقديم خدمة أفضل للوقاية من الكوارث والإغاثة للمستخدمين على طول مبادرة "الحزام والطريق".