أعرب معجبو "هاري بوتر" عن سعادتهم بالكشف عن الملصق الأول والخاص بالذكرى العشرين لانتاج الجزء الأول.



ويُظهر الملصق "دانيال رادكليف" و"روبرت جرينت" و"إيما واتسون" في قاعة "هوجورتس الكبرى" والخاصة بمدرسة السحرة، والثلاثة محاطون بالممثلين الذين سيظهرون أيضًا في العرض الخاص للفيلم الذي سيحكي عن إنطباعاتهم بعد مرور 20 عاماً على ظهور سلسلة هاري بوتر، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.



تم الإعلان عن لم الشمل الذي طال انتظاره في شهر نوفمبر الماضي ومن المقرر أن يكون احتفالًا بعد عقدين من إصدار الفيلم الأول من خلال مشاركة المزيد من التفاصيل حول ما يمكن توقعه بالضبط من الحلقة الخاصة بالذكرى السنوية، أعلنت الشركة المنتجة إن العرض الخاص "هاري بوتر الذكرى العشرين: العودة إلى هوجورتس" "سيحكي قصة صناعة الفيلم من خلال المقابلات المتعمقة الجديدة والمحادثات المدلى بها، إنها دعوة المعجبين في رحلة سحرية عبر واحدة من أكثر سلاسل الأفلام المحبوبة في كل العصور".



وسيتم العرض الخاص على الهواء في يوم رأس السنة الجديدة.