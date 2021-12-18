حذرت السلطات في ولاية نيو ساوث ويلز شرقي أستراليا السكان من زيادة محتملة في أعداد الثعابين والعناكب السامة بسبب ظاهرة "لا نينا" الجوية.



وقالت خدمة إسعاف سان جون في نيو ساوث ويلز: "مع اقترابنا من الصيف، تم تحذير سكان نيو ساوث ويلز بالاحتراس من الثعابين والعناكب في الوقت الذي تزداد فيه اللدغات في جميع أنحاء الولاية".



وتابعت خدمة الإسعافات الأولية أن الطقس الأكثر دفئا والظروف المطيرة والرطبة التي تسببها ظاهرة "لا نينا" يمكن أن تؤدي إلى زيادة في أعداد الكائنات السامة.



وقالت سارة لانس، رئيسة خدمة اسعاف سان جون في نيو ساوث ويلز، في بيان نقلته وسائل الإعلام الأسترالية: "إن أستراليا لديها بعض من أكثر الثعابين والعناكب سمية في العالم. وللوقت أهمية حاسمة عندما يتعلق الأمر باللدغات السامة، ويجب التعامل معها على أنها حالة طبية طارئة".



وأضافت "لذا نطلب من الناس الانتباه إلى العلامات والأعراض وعلاج لدغات الأفاعي والعناكب".



يشار إلى أن سكان نيو ساوث ويلز من بين الأشخاص الأكثر عرضة للدغ العناكب والثعابين عند خروجها، وفقًا لأرقام المعهد الأسترالي للصحة والرعاية.

