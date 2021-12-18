في مزاد علني نظمته هاجينز أند جوردان للمزادات بيع كعب تذكرة المباراة الأولى لمايكل جوردان في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مقابل 264 ألف دولار.



وبيع كعب التذكرة مقابل أعلى سعر عرض في المزاد وهو 220 ألف دولار لكن المشترى سيدفع نسبة 20 في المئة إضافية.



وخاض جوردان مباراته الأولى في الدوري الأمريكي للعبة في 26 أكتوبر تشرين الأول 1984 في استاد شيكاجو أمام أكثر من 13 ألف مشجع حيث فاز شيكاجو بولز 109-93 على واشنطن بوليتس.



وفي هذه المباراة لعب جوردان لمدة 40 دقيقة وأحرز 16 نقطة إلى جانب السيطرة على ست كرات مرتدة وتمرير سبع كرات حاسمة لزملائه.



وتوج جوردان (58 عاما) بلقب البطولة ست مرات خلال مسيرته.