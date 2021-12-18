أعلنت حكومة النمسا أنها تعتزم تعليق تطبيق تدابير الإغلاق بالنسبة للأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا، خلال فترة عطلة عيد الميلاد (الكريسماس).



وقال وزير الصحة النمساوي فولفانج موكشتاين في تصريحات للصحفيين، إنه سيسمح للأشخاص غير الملقحين بالتجمع بحد أقصى 10 أفراد خلال عطلة الميلاد التي تستمر ثلاثة أيام، بالإضافة إلى عشية رأس السنة الجديدة.



وأضاف موكشتاين بأنه سيُسمح فقط بالتجمعات التي تتراوح ما بين 10 و 25 فردا بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا تطعيما كاملا ضد كورونا، أو من تعافوا مؤخرا من الإصابة.



وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الخطوة من جانب الحكومة تعد استثناء من تدابير الإغلاق الصارمة بحق الأشخاص غير الراغبين في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.



وأوضحت بلومبرج أن هؤلاء الأشخاص غير الملقحين يُسمح لهم فقط بمغادرة المنزل للعمل أو شراء الاحتياجات الأساسية أو ممارسة الرياضة، رغم أن شركات التجزئة، وشركات الخدمات تشكو من صعوبة تطبيق تدابير الإغلاق.



وساعدت تدابير الإغلاق الصارمة التي استمرت لثلاثة أسابيع في خفض معدل الإصابات بالفيروس بمقدار الربع.



وخرجت احتجاجات يقودها حزب الحرية اليميني المتطرف في أنحاء النمسا، اعتراضا على تدابير الإغلاق الصارمة على غير الملقحين وكذلك خطط الحكومة بجعل التطعيم إلزاميا.