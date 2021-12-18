تنطلق في دور السينما الأسبوع المقبل العروض العالمية للجزء الرابع من أفلام "ماتريكس"، ولكن من المتوقع أن تتفاوت ردود فعل الجمهور على عودة سلسلة الخيال العلمي السينمائية من خلال هذه الحلقة الجديدة منها التي تحمل عنوان "ذي ريزركشنز" (القيامات).

ويتولى الممثل كيانو ريفز الذي بلغ السابعة والخمسين، مجدداً دور المقرصن المعلوماتي توماس أندرسون أو "نيو" الذي أصبح منقذا للبشرية، وهو دور طبع مسيرته المهنية.



وترك نيو على شفير الموت في نهاية الجزء الثالث "ريفولوشنز" ("الثورات") الذي صدر قبل 18 عاماً، لكنّ الجزء الجديد بعنوان "ريزركشنز" يعيد إحياءه.



وتولت لانا واتشوفسكي إخراج الجزء الجديد من السلسلة في ظل سقف توقعات عالٍ، إذ إن الثلاثية سبقت أن حققت إيرادات بلغت قيمتها الإجمالية 1,6 مليار دولار.



وأصبح توماس أندرسون في الجزء الجديد صانع ألعاب فيديو يعيش حياة هادئة في كاليفورنيا، لم يتبق له شيء من ماضيه المضطرب، إلا في شكل كوابيس يستحضرها مع معالجه النفسي (نيل باتريك هاريس). لكنّ ظهور "باغز" (جسيكا هنويك) قد يجعل "نيو" يعاود نشاطه السابق.



وتتولى كاري آن موس مجدداً دور ترينيتي، فيما أسندت شخصية مورفيوس التي كان يتولاها لورنس فيشبورن إلى ممثل جديد هو يحيى عبد المتين 2 (35 عاماً).