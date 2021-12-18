أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، حديثًا، ضمن سلسلة الألف كتاب الثاني، كتابًا بعنوان "المعجم القانوني لمصطلحات العقود" إعداد نهى حامد محمود وتقديم الدكتور مصطفى رياض، في إطار استعداداتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 53 لعام 2022.

وقال الدكتور مصطفى رياض في تقديمه للكتاب : "تبرز أهمية الترجمة اليوم لصلتها الوثيقة باتصال الثقافات وتفاعلها، ويعد مجال المصطلح القانوني ذا أهمية كبرى لما تتطلبه عملية الترجمة القانونية من ضبط المصطلح ووضوحه وبيان معانيه إذا تعددت بتعدد المجال القانوني الفرعي".



وأشار إلى أن المؤلفة اتبعت منهجًا لم تحد عنه، فاستقرت على أن تضم من المصطلحات ما يرد في الوثائق القانونية التي تستخدم في التعاملات القانونية، مستخدمة مصادر أجنبية ومصادر عربية.



وحرصت على إيراد تعريف المصطلح باللغة الإنجليزية، مستبعدة المصطلحات الفرنسية واللاتينية التي تزدحم بها معاجم القانون المتخصصة لغياب تلك المصطلحات عن الوثائق المعاصرة.



وتنطلق الدورة الـ53، من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 26 يناير المقبل وحتى 6 فبراير 2022، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.



وتحل عليه اليونان ضيف شرف، ومن المقرر أن يشهد المعرض العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية.