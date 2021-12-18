أفادت تقارير من سفن إنقاذ تقوم بتشغيلها منظمات خيرية ألمانية بأنه تم إنقاذ ما يقرب من مئتي مهاجر في عرض البحر المتوسط.



وجرى إنقاذ حوالي 65 شخصا من جنوب جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، بواسطة طاقم سفينة "رايز أبف" التي تشغلها منظمة الإغاثة الألمانية "لايف لاين". كما أنقذت السفينة "سي آي 4" نحو 125 شخصا في عمليتين منفصلتين، بحسب منظمة "سي آي".



ويحاول المهاجرون بشكل منتظم الوصول إلى الاتحاد الأوروبي بالقوارب، انطلاقا من سواحل شمال أفريقيا، باتجاه إيطاليا وهي الأقرب إلى القارة الأفريقية.



وتمكن نحو 63 ألفا و250 شخصا من الوصول إلى إيطاليا حتى الآن العام الجاري، مقارنة بـ33 ألفا قبل عام. وتقول إيطاليا إنها تعاني من تدفق المهاجرين وطلبت العون من الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص بأن تستقبل الدول الأخرى الأعضاء أعدادا من المهاجرين.