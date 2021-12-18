أفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون الايرلندية "آر تي إي" بأن الحكومة الأيرلندية قد تتخذ قرارا بإغلاق الحانات والمطاعم في تمام الساعة الخامسة مساء، يوميا، بالتوقيت المحلي، وذلك في إطار خطط جديدة للحد من انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد.



وأوصى مسؤولو الصحة في أيرلندا بالإغلاق المبكر للحانات والمطاعم وووقف تنظيم الفعاليات الرياضية والثقافية، والمسرحية اعتبارا من 20 كانون أول/ديسمبر.



ومن المقرر أن تناقش الحكومة الأيرلندية هذه الخطط.



ووفقا لما أوردته "آر تي إي"، تغلق هذه الأماكن أبوابها حاليا بحلول منتصف الليل.



وبحسب التوصية، يتعين خفض الطاقة الاستيعابية بنسبة 50% للفعاليات التي تقام في الهواء الطلق.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أيرلندا سجلت أكثر من 4 آلاف إصابة بفيروس كورونا أمس الخميس. وتمثل الإصابات بمتحور أوميكرون الآن نحو ربع إجمالي حالات الإصابة في البلاد.



وقد شهدت أيرلندا أحد أسوأ موجات التفشي لفيروس كورونا في العالم، وذلك في كانون ثان/يناير الماضي، حينما قامت الحكومة بتخفيف القيود على أماكن الضيافة في كانون أول/ديسمبر الماضي، في محاولة للسماح لما وصفه رئيس الوزراء مايكل مارتن بـ "عيد ميلاد هادف".



وحذر مارتن هذا العام من "موجة تفش كبيرة" من إصابات أوميكرون خلال فترة عيد الميلاد، داعيا المواطنين إلى توخي الحذر مع تكثيف الحكومة حملة التطعيم بالجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.



