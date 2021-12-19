قال النائب سعود بو صليب: بفضل من الله ورعايته عدت من رحلة العلاج، وأتقدم بالشكر الجزيل للجميع على المشاعر الطيبة التي غمرتوني بها بالسؤال والاطمئنان على صحتي أثناء رحلة العلاج.



وأضاف: ليس بغريب على أبناء الدائرة الرابعة ولا أهل الكويت جميعا هذا التواصل وهذه المحبة التي تجسد مدى التلاحم والترابط بين أفراد المجتمع وأدعو الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية للجميع وان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.



وأضاف: أتشرف بدعوتكم لحفل العشاء المقام على شرفكم مساء يوم غد الإثنين الموافق 20 الجاري بديوانكم في منطقة الرابية، أهلا وسهلا بالجميع.