أحرز منتخب قطر لكرة القدم اليوم السبت المركز الثالث لبطولة كأس العرب (فيفا قطر 2021) إثر فوزه على نظيره المصري بركلات الترجيح (5 - 4) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالتعادل السلبي.



وخاض المنتخب القطري هذه المباراة التي استضافها استاد (974) بعد خسارته أمام نظيره الجزائري بهدفين لهدف في الدور نصف النهائي للبطولة فيما خسرت مصر في الدور نفسه أمام تونس بهدف نظيف.



ويلتقي منتخب الجزائر في وقت لاحق اليوم مع نظيره التونسي في المباراة النهائية للبطولة على استاد (البيت).