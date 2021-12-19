في إطار سعيها الدؤوب لتطبيق برامجها للمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، نظمت شركة الخطوط الجوية الكويتية جولة تثقيفية لطلبة كلية الآداب - قسم الإعلام في جامعة الكويت، وذلك في مقر المبنى الرئيسي للشركة، حيث تخللت الجولة زيارة إلى معرض الشركة الذي تعرف من خلاله الطلبة على تاريخ الخطوط الجوية الكويتية منذ التأسيس مرورا بمراحل بناء وتطوير الشركة وأسطول طائراتها منذ النشأة وفترة الغزو العراقي الغاشم على الكويت وصولا إلى الفترة الحالية، كما شاهد الطلبة مجسم أول طائرة «كاظمة» للخطوط الجوية الكويتية مع تقديم شرح تفصيلي لأسماء الطائرات وأحجامها والتدرج بالزي الرسمي للمضيفين والمضيفات.



وتبع الجولة محاضرة علمية ألقاها مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي عن دور العلاقات العامة والإعلام في المؤسسات الكبيرة في التواصل مع الجمهور وكيفية تحسين صورة الشركة وسمعتها أمام المجتمع بشكل عام ودور دائرة العلاقات العامة في الخطوط الجوية الكويتية بشكل خاص وما تحتويه من أقسام مختلفة في الربط فيما بينهم وتحقيق الأهداف المرجوة.