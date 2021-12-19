استمـرارا لمسيرتهـــا الناجحة في الإنجازات الإنسانية والتزاما منها لرفع مستوى الوعي والمشاركة العامة بمختلف المسائل الأساسية التي تؤثر على المجتمع ككل، إلى جانب تعزيز التنمية المستدامة، سلطت شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، الضوء على اتفاقية التعاون والشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة - وكالة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت.



وتم التعاون من خلال تصوير فيديو قصير مشترك، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي للمهاجرين المقرر يوم 18 ديسمبر من كل عام، وكذلك احتفت شركة Ooredoo الكويت بهذا اليوم من خلال إتاحة الفرصة لجميع عملاء Ooredoo بالتبرع بالنقاط -التي يتم تجميعها عبر شراء منتجات Ooredoo أو أي من منتجات شركائها في برنامج نجوم - إلى الجهات الخيرية والمنظمة الدولية للهجرة، مما يمنح المنظمة الفرصة لتنظيم العديد من الحملات التوعوية والفعاليات والأنشطة التي تصب في مصلحة المهاجرين المستضعفين والتي تشمل جلسات الدعم النفسي والاجتماعي وتوزيع المواد الأساسية.



وتعليقا على هذه المناسبة، قال المدير الأول، إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب: «لطالما كانت Ooredoo سباقة في الأعمال الخيرية الإنسانية التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة والتنمية الاجتماعية وتنمية التنوير الفكري من خلال الجهود المبذولة والحملات التي تقوي العلاقة بين أفراد المجتمع.

لذلك، نسعى إلى بناء شبكة علاقات جيدة مع هيئات ومنظمات ذات رؤى مشتركة، وشراكتنا مع المنظمة الدولية للهجرة ما هي إلا دليل حي لأهدافنا المشتركة، فهي مسؤولية والتزام».



من جهته، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت، مازن أبو الحسن: تحتفل المنظمة الدولية للهجرة هذا الشهر بالذكرى السبعين على تأسيسها.

منذ ذلك الحين، عملت المنظمة بشكل وطيد مع الهيئات الحكومية والشركاء على معالجة القضايا المتعلقة بالهجرة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي.

وحتما يسعدنا في المنظمة الدولية للهجرة بعقد شراكات مع القطاع الخاص في المسائل ذات الاهتمام المشترك والقيم المشتركة للوصول إلى أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.



وأضاف أبو الحسن: «يسلط تعاوننا مع شركة Ooredoo الضوء على الصلة بين الهجرة وأهداف التنمية المستدامة إلى جانب أهمية المهاجرين في تحقيق هذه الأهداف، فضلا عن تعزيز الاندماج والتنوع.

ونتطلع إلى تعاوننا المستمر مع شركة Ooredoo المرموقة لتكثيف عدد المبادرات الإنسانية التي تخلق قيمة لأفراد المجتمع».



الجدير بالذكر أن المنظمة الدولية للهجرة في الكويت تعمل على تقديم الدعم للحكومة بشأن حوكمة الهجرة، بما في ذلك هجرة اليد العاملة وحماية المهاجرين.

كما تشارك المنظمة الدولية للهجرة في تقديم الدعم للعمال المهاجرين بما في ذلك الفئات المستضعفة وضحايا الاتجار بالأشخاص المحتملين.