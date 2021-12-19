أعلنت وحدة تنظيم التأمين توقيعها مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري تهدف إلى التعاون في سائر الموضوعات المشتركة وتبادل الزيارات لتقوية أواصر التعاون والتنسيق، بما يخدم تسريع وتيرة إنجاز المعاملات والموضوعات وتحقيق الصالح العام.



وقالت الوحدة في بيان صحافي، إن المذكرة وقعها رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي، ورئيس مجلس الإدارة للهيئة العامة للطرق والنقل البري د.حسين الخياط.



وفي هذا السياق قال رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي، إن المذكرة تهدف إلى تحقيق التكامل في آليات العمل وإجراءاته بين أجهزة الدولة وتخفيف الأعباء الإجرائية على جمهور المتعاملين في هذا المجال وتحقيق الرقابة الفاعلة وضمان إنجاز الأعمال على أكمل وجه وبما يكفل الوضوح والشفافية والانضباط.



وأضاف أن المذكرة تضمنت مشاركة وحدة تنظيم التأمين عبر ممثل لها في اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق أو جهازها التنفيذي، والمعنية بالموضوعات المشتركة بين الطرفين بما لا يتعارض مع أي اتفاقيات مع جهات أخرى.



وأوضح انه «يحدد الطرفان المشروعات ضمن الموضوعات المشتركة، والمتعلقة بخطط التنمية الآنية والمستقبلية وإعطائها الأولوية في الدراسة والإقرار، وكذلك دراسة تقليص المدد الزمنية التي تستغرق لإنجاز كل المعاملات والموضوعات، بما لا يخل بدراستها من كل الأوجه والجوانب والتأكد من استيفائها كل الشروط والمتطلبات».