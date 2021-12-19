مع قرب انتهاء العام، عقد بنك الخليج حفلا تكريميا للموظفين، ضمن برنامجه لتعزيز ومكافأة الأداء الوظيفي.

وشمل الحفل الذي امتد لعدة ساعات ممتعة، موظفين من مختلف إدارات البنك، وبحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في بنك الخليج، الذين قدموا شهادات التكريم للموظفين.



وكرم البنك موظفيه على جهودهم وإنجازاتهم على صعيد الأداء الوظيفي، وخدمة العملاء المتميزة، والالتزام بالمعايير العالية، والنزاهة الوظيفية.



وحول هذا، قالت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج، سلمى الحجاج: موظفونا هم سر نجاحنا في بنك الخليج.

في عام 2021 أطلقنا العديد من المبادرات الاستراتيجية التي كانت تتطلب اهتماما غير عادي من فرق البنك المختلفة، وقد كان عاما مميزا من الإنجاز على عدة أصعدة.

أشكر الزملاء الأعزاء على إخلاصهم في العمل خلال العام، وأتطلع لعام آخر من النجاح معا. وتتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت.

يشرك البنك موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. بفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة، يتمكن بنك الخليج من منح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية.