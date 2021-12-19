تحتفل شركة علي الغانم وأولاده للسيارات بالذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لانطلاق شراكتها مع مجموعة BMW في الكويت.



وكانت الشركة قد افتتحت أول صالة عرض لها في الكويت عام 1986، وهو العام الذي شهد فوز مارادونا بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين، وإطلاق محطة مير الفضائية، وعرض فيلم Top Gun في صالات السينما، ومنذ ذلك الحين، قادت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات قطاع السيارات الفاخرة في الكويت بفضل ما تتمتع به من مهنية وابتكار والتزام.



كما شهد هذا الإنجاز العديد من العقبات، وأبرزها الغزو في عام 1990 الذي أجبر الشركة على الإغلاق مؤقتا.

وبعد إعادة الافتتاح في عام 1992، أضحت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات في مكانة أعلى بفضل الشبكة التنفيذية التي تتمتع بالديناميكية، وفريق العمل من الموظفين المخلصين الذين عملوا بجد والذين يبلغ عددهم أكثر من 1200 موظف اليوم.

وفي عام 2004، حققت شركة علي الغانم وأولاده إنجازا آخر مع قص الشريط لافتتاح أحد أكبر صالات العرض للسيارات في العالم.



وفي تعليق له، أكد م.فهد علي الغانم، الرئيس التنفيذي في شركة علي الغانم وأولاده للسيارات على مشاعر الفخر ببلوغ هذه اللحظة التاريخية مع مجموعة BMW: في عالم الأعمال المتغير باستمرار، تعد العلاقة التي استمرت 35 عاما إنجازا بالغ الأهمية بالتأكيد، وأنا فخور للغاية بما حققته شركة علي الغانم وأولاده للسيارات.

لم نكن لنحقق هذا الإنجاز دون الدعم المتواصل من مجموعة BMW بالإضافة إلى دعم عملائنا وثقتهم بنا على مدى ثلاثة عقود ونصف.



وأضاف: أود أن أشكر فريق العمل في شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، الذي بذل قصارى جهده لتطوير هذه الشركة، وبذلك أصبح كل شخص من هذا الفريق جزءا من عائلتنا.

كل الشكر والتقدير إلى مجموعة BMW بجميع كوادرها التنفيذية والإدارية، ونحن نتطلع إلى مزيد من التطور والتميز في مستقبل هذه العلاقة.



بدوره، أشاد د.حميد حقباروار، المدير العام لمجموعة BMW الشرق الأوسط، بالإنجاز المهم الذي حققته شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، وتمنى للشركة المزيد من النجاح في الأعمال في المستقبل: أهنئ شركة علي الغانم وأولاده للسيارات على الشراكة الرائعة التي انطلقت قبل 35 عاما مع BMW.

لطالما أعجبت بتفاني والتزام ومهنية م.فهد علي الغانم وفريق العمل الرائع. أنا أحييكم على 35 عاما ناجحا كما أنني على ثقة من أننا سنواصل تقديم أفضل العروض والخدمات المتميزة لعملائنا في الكويت.