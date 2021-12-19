أعلن الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة في العراق أمس، تحصين 80% من الحدود مع سورية.



وقال الشمري لـ RT، إن «الحدود مع سورية حصنت بنسبة 80%، والقوات العراقية تعمل على تحصينها 100% لمنع أي عمليات تسلل للإرهابيين أو المهربين».



وأضاف أن «الحدود مؤمنة من خلال القوات المتواجدة فيها والكاميرات الحرارية والأسلاك الشائكة والخنادق التي حفرت».



من جهته، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، قرب إنجاز التحصينات على الحدود السورية. وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الأجهزة الأمنية مستمرة في التحكيمات وتحصين الحدود مع سورية، مؤكدا أنه لم يتبق سوى القليل سواء كانت سواتر ترابية أو تحصينات شقية وأسيجة B.R.C وأبراج مراقبة حرارية.



وتابع رسول «إضافة إلى مسك الحدود العراقية بمساندة وحدات الجيش العراقي، وصلت نسبة إنجاز ذلك إلى 80% حتى الآن».