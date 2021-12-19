أطلقت منظمات إغاثية نداء لمساعدة النازحين القاطنين في مخيمات الشمال الغربي من سورية، مع بدء موسم العواصف والأمطار والبرد القارس.



ومع تعرض سورية لمنخفض جوي جديد، قال فريق «منسقو استجابة سوريا» إن آلاف النازحين ضمن المخيمات والتجمعات العشوائية في المنطقة تضرروا نتيجة الهطولات المطرية السابقة والرياح ما تسبب بخسائر كبيرة ضمن تلك المخيمات غير المجهزة. وأطلق الفريق مناشدة فورية وعاجلة إلى المنظمات والهيئات الإنسانية العاملة في المنطقة ودعاها إلى: تقديم المساعدة العاجلة والفورية للنازحين القاطنين لتلك المخيمات، خاصة أن استجابة المنظمات الإنسانية لم تتجاوز أكثر من 25% للأضرار السابقة.



ودعتها لتوفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفا كالأطفال والنساء وكبار السن. وناشدتها المساعدة في إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام. ودعت الى رفع حالة الطوارئ لدى كافة المنظمات والجمعيات، تحسبا من أضرار جديدة محتملة ضمن المخيمات.



ومن بين المخيمات الأشد تضررا مخيم «صامدون» الواقع بالقرب من مدينة «سلقين» المتاخمة للحدود السورية -التركية شمال محافظة إدلب، حيث اضطرت أكثر من 100 عائلة من قاطني المخيم إلى النزوح داخليا إلى خيام أقربائهم بحسب تقرير لموقع «زمان الوصل» قال انه نتيجة تسرب مياه الأمطار إلى داخل خيامهم الممزقة، فقد باتت غير صالحة للسكن بفعل الهطولات المطرية والرياح الشديدة الأخيرة.



ويضم المخيم أكثر من 600 خيمة معظمها مهترئة كونها منصوبة منذ عام 2013، ويقطنه نحو 3200 فرد معظمهم نازحون من منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، وبعضهم من ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي.