ما بديل مادة الفلوريد بمعجون الأسنان من الطبيعة؟



نظريا يمكن العثور على الفلوريد في كل مكان في الطبيعة، في منتجات الحبوب الكاملة أو المكسرات أو الشاي الأسود أو الأسماك، بحسب ما نقله الموقع الألماني، ومع ذلك، فإن كمية الفلوريدات الطبيعية ليست كافية للوقاية الفعالة من تسوس الأسنان.



لا ينبغي أيضا الخوف من تناول جرعة زائدة من ملح الطعام المحتوي على الفلوريد: فمحتوى الفلوريد منخفض جدا، لدرجة أن الاستهلاك المرتفع للملح سيكون ساما في حد ذاته.

وبعكس العديد من البلدان، مثل الولايات المتحدة الأميركية، لا يتم خلط المياه في ألمانيا والعديد من الدول الأوربية بمادة الفلوريد، لذلك فإن الخوف من تعرض الجسم لكميات كبيرة من الفلوريد ليست واردة.



يحذر شتيفان تسيمر من أن التسوس يمكن أن يهاجم الأسنان بمجرد ظهوره في تجويف الفم. ووفقا له، فإن الأسنان اللبنية «معرضة للخطر بشكل خاص».

ولقد أوصت الجمعية الألمانية للحفاظ على الأسنان مؤخرا بجرعات أعلى من 500 إلى 1000 جزء في المليون من الفلوريد (أجزاء في المليون)، خاصة للأسنان اللبنية.

ويوصي الخبراء باستخدام معجون أسنان يحتوي على 1000 جزء في المليون من الفلوريد بالنسبة للأطفال فوق ست سنوات، وبالنسبة للبالغين فيمكن استخدام كمية تصل إلى 1500 جزء في المليون من الفلوريد دون أي مخاوف.

عن «دويتشه فيله»

