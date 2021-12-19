حقق منتخبنا الوطني لليخوت الشراعية المركز الثاني خليجيا في بطولة البحرين لليخوت الشراعية الـ 19، التي نظمها الاتحاد البحريني للشراع على شاطئ الجزائر في المنامة، بمشاركة 8 منتخبات هي: البحرين والإمارات والسعودية وتونس وفرنسا واليونان وباكستان إلى جانب الكويت.



واستطاع منتخبنا الوطني، الذي ترأسه أحمد عبدالله الفيلكاوي رئيس لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري الرياضي الكويتي وضم 4 لاعبين هم: نايف عبدالله الهده وعبدالله محمد الفيلكاوي وحسين عبدالواحد وعبدالله أحمد الفيلكاوي، أن يحقق المركز الثاني على المستوى الخليجي لسباق المجموعة وسط منافسة قوية من المنتخب البحريني الذي حقق المركز الأول ومنتخب الإمارات الذي جاء ثالثا.



وقد قام رئيس الاتحاد العربي والبحريني للشراع الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة بتكريم المنتخبات الفائزة بحضور أمين السر العام في النادي خالد الفودري، ورئيس لجنة العلاقات العامة محمود أبو القاسم ورئيس لجنة الشراع والتجديف والكاياك حمد الفيلكاوي.