هادي العنزي



بمشاركة أكثر من 412 طالبة من جميع المناطق التعليمية، اختتمت الخميس الماضي البطولة التنشيطية الأولى لكرة قدم الصالات للمرحلتين المتوسطة والثانوية للبنات، التي أقيمت على صالة مدرسة مريم عبدالملك الصالح الابتدائية في الخالدية، برعاية وتنظيم الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، وحضور وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المدرسي فيصل المقصيد، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيسة لجنة رياضة المرأة فاطمة حيات، وعدد من القيادات التربوية لمدارس البنات، وحضور غفير لأولياء أمور الطالبات. وتوج فريق مدرسة مشرف المتوسطة للبنات بالمركز الأول، وجاء فريق «أبطال نسيبة» من مدرسة نسيبة بنت كعب المتوسطة بنات بالمركز الثاني، في البطولة التي أقيمت على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضي، وبمشاركة 26 فريق، وحصلت سما جاسم على لقب أفضل حارسة في البطولة، فيما ذهب لقب الهداف إلى أسيل مساعد بـ 9 أهداف من مدرسة نسيبة بنت كعب.



وأحرز فريق «أبطال العاصمة» المكون من مدارس منطقة العاصمة التعليمية بالمركز الأول في المرحلة الثانوية، وحل ثانيا فريق مدرسة SAS1 من مدرسة شريفة العوضي الثانوية، وحازت جنى مطر على لقب أفضل حارسة مرمى، وحصدت غالية الفارس لقب الهداف، وشهدت البطولة مشاركة 8 فرق مختلفة. من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد بنجاح بطولتي المرحلتين المتوسطة والثانوية، قائلا: «جاءت البداية متميزة وناجحة وبمشاركة فاعلة وإيجابية من جميع المناطق التعليمية، وتنظيم هذه البطولات المدرسية متوافق مع استراتيجية الاتحاد المدرسي، وبالتنسيق مع اتحاد كرة القدم، وسيتم تنظيم المزيد من البطولات في مختلف الرياضات بالمحافظات الست.



من جهتها، أبدت عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم فاطمة حيات سعادتها بالمشاركة الكثيفة للطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية. وأضافت: تعد هذه البداية الواعدة أساسا مستداما لكرة قدم الصالات النسائية، وفق خطة واضحة بوجود 6 مراكز تدريبية موزعة على جميع المحافظات، وقد انضمت خلال البطولتين 65 طالبة إلى المراكز التدريبية.