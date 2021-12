اختتمت شركة الاتصالات الكويتية stc، مشاركتها كراع رئيسي في البطولة الرياضية «Battle of the East» لهذا العام، بعد ان نجحت في استضافة عدد من الفعاليات والمسابقات الرياضية التي جذبت المتسابقين والحضور.



وشهد ختام البطولة، تكريما لـ stc باعتبارها راعيا رئيسيا للبطولة، على المجهودات والأنشطة والمشاركة الفعالة للشركة في هذه الفعالية. حيث قامت stc بتنظيم العديد من الفعاليات عبر جناحها الخاص اشتملت على تحدي الريد هانج ومسابقة شد الحبل.



من جهتها، قامت الشركة، بإشراف وحضور مدير العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي أحمد النويبت، بتكريم الفائزين في المسابقات المتنوعة، كما وزعت الجوائز على مختلف المشاركين من الفئات العمرية المختلفة من كبار وأطفال، وكذلك على الجمهور الحاضر لتشجيع المشاركين في البطولات المتنوعة.



واشتملت بطولة Battle of the East التي أقيمت في الجزيرة الخضراء يومي 10 و11 ديسمبر، على سباق السارسن للكبار وسباق السارسن للأطفال، وهو سباق حواجز يمتد لخمسة كيلومترات مصمم بدقة لاختبار القدرة على التحمل ودفع حدود المنافسين إلى اقسى مستوياتها، كما احتضنت بطولة الكروسفت ورفع الأثقال والكالستانكس ومسابقات تيك بول.



وتأتي هذه الرعاية استكمالا للمبادرات المختلفة التي شاركت فيها الشركة على مدار العام في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي تركز على دعم الصحة والتعليم والبيئة والشباب. وكذلك حرصا من stc على المشاركة في مثل هذا النوع من الفعاليات لما له من أثر إيجابي على تعزيز الصحة ونمط الحياة الصحي وبث روح المنافسة بين المتسابقين.



وتعليقا على هذه الرعاية، قالت مدير عام إدارة اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: «سعداء بالنجاح الكبير الذي شهده هذا الحدث الرياضي المتميز، والإقبال الجماهيري ومن قبل الرياضيين للتنافس فيما بينهم على المراكز الأولى».



وأضافت الجاسم: «نسعى إلى مواصلة مشاركاتنا في المبادرات التي تدعم المجتمع الرياضي المحلي، والمواهب المحلية وكذلك المبادرون الكويتيون وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع برنامج stc المستدام في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات. وسنسعى جاهدين لتعزيز موقعنا الريادي كمصدر إلهام لجيل الشباب من خلال تشجيعهم على تبني أسلوب حياة أكثر صحة يمهد الطريق لمستقبل أكثر نجاحا».