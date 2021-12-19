تعهد الرئيس التركي رجب طيب اردوغــان ونحو 100 مسؤول افريقي، خلال قمة جمعتهم ليومين في اسطنبول واختتمت امس، بتعزيز الروابط والتعاون في ظل تنامي استثمارات تركيا في القارة السمراء.



وتعهد اردوغان في ختام القمة بإرسال 15 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى افريقيا التي لاتزال تعاني من التأخر في الحصول على التطعيمات رغم رصد المتحور «أوميكرون» لأول مرة في جنوب افريقيا وبوتسوانا.



وطور باحثون أتراك لقاحهم الخاص «توركوفاك» وتقدموا بطلب للحصول على موافقة طارئة، ووعد الرئيس التركي بتقاسم اللقاحات مع افريقيا فور صدور الترخيص.



وهذه القمة هي الثالثة من نوعها، وهدفت إلى تعزيز الشراكة مع القارة التي زار الرئيس التركي أكثر من ثلاثين دولة فيها. وذكر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن 16 رئيس دولة و102 وزير افريقي شاركوا في القمة.



وعبر اردوغان عن رغبته في تعزيز المبادلات مع افريقيا في عدد كبير من المجالات بينها: الصحة والدفاع والطاقة والزراعة والتكنولوجيا.



وأكد أن «الإمكانات الحقيقية بيننا تتجاوز بكثير أهدافنا الحالية».



وكشف الرئيس التركي في ختام القمة، عن أن بلاده ستفتح قريبا سفارات جديدة في افريقيا، ليرتفع عددها من 43 حاليا إلى 49 في 55 بلدا عضوا بالاتحاد الأفريقي. وأوضح أن لأنقرة حاليا 33 مكتبا تجاريا في دول القارة.



وقال الرئيس التركي إنه في الأشهر الأحد عشر الأولى من 2021 وصلت قيمة المبادلات إلى 30 مليار دولار، موضحا أنه يتطلع إلى بلوغها 75 مليارا في المستقبل.