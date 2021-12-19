عاطف رمضان



ذكرت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة لـ «الأنباء» أن وكيل الوزارة بالتكليف م.وليد الغانم أصدر تعميما إداريا بشأن المواصفات الفنية الخاصة بعقود الوزارة.



وجاء في التعميم الإداري، أنه يعرض على مركز نظم المعلومات بقطاع التخطيط والتنمية المواصفات الفنية الخاصة بمشاريع المباني قيد التصميم أو الإنشاء التابعة لوزارة الأشغال كجهة مستفيدة - قطاعات وادارات الوزارة - لمراجعة واعتماد «COMMUNICATION DIVITION-7» وكل ما يخص مكونات المشروع من تكنولوجيا المعلومات اثناء مرحلتي التصميم والتنفيذ.



ووفق التعميم، فانه يجب على جميع القطاعات والادارات التابعة لها تسليم مركز نظم المعلومات غرف الخوادم بمباني الوزارة الرئيسي او المباني التابعة للوزارة، بالإضافة الى عدم توريد وتركيب وتشغيل وصيانة خوادم وأجهزة الحاسب الآلي ومرفقاتها في مبنى الوزارة الرئيسي او المباني التابعة للوزارة دون الرجوع الى مركز نظم المعلومات.



ويراعى عند تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للمباني التابعة لوزارة الأشغال العامة كجهة مستفيدة «قطاعات وإدارات الوزارة» أن يتضمن عضوا من مركز نظم المعلومات يقوم بترشيحه الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية.