يتطلع ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني إلى مواصلة عروضه القوية حيث لم يخسر أكتوبر الماضي، لكن سيكون عليه مواجهة قادش في «سانتياغو برنابيو» في المرحلة الثامنة عشرة من دون البرازيلي مارسيلو، الكرواتي لوكا مودريتش، ماركو أسينسيو، الويلزي غاريث بايل، البرازيلي رودريغو والحارس الأوكراني أندريي لونين جراء إصابتهم بكوفيد-19. وبرغم هذه الغيابات، يسعى النادي الملكي باشراف مدربه القديم-الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتحقيق انتصاره الحادي عشر تواليا في مختلف المسابقات. ويحل ريال مايوركا ضيفا على غرناطة، فيما ستكون هناك مواجهة أخرى قوية تجمع أتلتيك بلباو مع ريال بيتيس، ويبحث خيتافي عن الانتصار عندما يستضيف أوساسونا.



انتصار فايكانو وفياريال



فرض رايو فايكانو نفسه منافسا على المراكز الأوروبية بفوزه على ألافيس 2-0، وحسم فايكانو نتيجة المباراة في غضون سبع دقائق في الشوط الأول بهدفي سيرخيو غوارديولا (19) وأليخاندرو كاتينا (26). ورفع رايو فايكانو رصيده إلى 30 نقطة. وفاز فياريال على ريال سوسيداد 3 -1، وسجل أهداف الفائز جيرارد مورينو (هدفين) في الدقيقتين 38 و68 وصامويل شوكويزي في الدقيقة 96، فيما سجل هدف سوسييداد أليكسندر إيساك في الدقيقة 32. ورفع فياريال رصيده إلى 22 نقطة، وتوقف رصيد سوسييداد عند 29 نقطة.قرعة كأس إسبانيا



يعود فريق ريال مدريد إلى أحد الملاعب التي تعرض فيها لأكبر إحراج في العصر الحديث، بعدما أوقعته قرعة دور الـ32 ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم في مواجهة فريق ديبورتيفو ألكويانو. للعام الثاني على التوالي، يجب على ريال مدريد السفر لملعب إل كولاو في مدينة ألكوي لخوض مباراته الافتتاحية في المسابقة. وسيسعى الريال لتفادي الخروج من هذا الدور مثلما حدث في يناير الماضي، عندما خسر الفريق 1 - 2، بقيادة المدرب السابق زين الدين زيدان، أمام الفريق المنافس بالدرجة الثالثة.



كما يجب على برشلونة أن يواجه فريقا من الدرجة الثالثة، بعدما أوقعته القرعة لمواجهة مضيفه ليناريس ديبورتيفو، بينما يواجه أتلتيكو مدريد ديربي محلي غير مألوف، حيث يلتقي مع رايو ماخاداوندا. ويلتقي أشبيلية مع ريال سرقسطه.