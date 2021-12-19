عزز إنتر حامل اللقب صدارته للدوري الايطالي لكرة القدم بانتصار سادس تواليا جاء على حساب مضيفه المتذيل ساليرنتانا بخماسية نظيفة، ضمن افتتاح المرحلة الثامنة عشرة، ليقترب من لقب بطل الشتاء. وسجل أهداف النيراتزوري الكرواتي إيفان بيريتشيتش (11)، الهولندي دنزل دمفريس (33) التشيلي ألكسيس سانشيز (52)، والبديلان الارجنتيني لاوتارو مارتينيز (77) وروبرت غاليارديني (87).



ورفع إنتر رصيده الى 43 نقطة. وعاد لاتسيو الى سكة الانتصارات في الدوري بفوزه 3-1 على ضيفه جنوى ليزيد من محن المدرب الاوكراني أندري شيفتشنكو.



وسجل أهداف فريق العاصمة على الملعب الاولمبي في روما الإسباني بيدرو (36)، فرانتشيسكو أتشيربي (75) وماتيا زاكاني (81) فيما أحرز فيليبو ميليغوني الهدف الشرفي للضيوف (86).



ورفع فريق المدرب ماوريتسيو ساري، رصيده الى 28 نقطة في المركز الثامن



رباعية روما



اكتسح روما مضيفه اتالانتا 4-1، وانتهى الشوط الأول بتقدم روما بهدفين مقابل هدف، حيث سجل تامي أبراهام ونيكولو زانيولو هدفين لفريق العاصمة في الدقيقتين الأولى و27، ورد اتالانتا بهدف عكسي سجله بريان كريستانتي بالخطأ في مرماه في الثواني الأخيرة في الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، أكد روما أحقيته في هذا الفوز العريض بعدما سجل هدفين آخرين بواسطة كريس سمالينغ وتامي آبراهام في الدقيقتين 72 و82.



الفوز رفع رصيد روما إلى 31 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد اتالانتا عند 37 نقطة في المركز الثالث.



ويلتقي اليوم في مواجهة مرتقبة ميلان مع ضيفه نابولي على«سان سيرو».



ويعاني ميلان ونابولي من أزمة بسبب الإصابات الكثيرة في صفوفهما، إذ يخوض الأول اللقاء بغياب الكرواتي أنتي ريبيتش، البرتغالي رافايل لياو وبييترو بيليغري بسبب إصابات عضلية، فيما يعود الى الفريق الفرنسي أوليفييه جيرو بعد تعافيه من الإصابة لكن من المستبعد أن يبدأ أساسيا، ما يعني بأن المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش سيخوض اللقاء منذ البداية.



ومشكلة الإصابات في نابولي أكبر بكثير من ميلان، إذ يفتقد وحتى العام الجديد مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي الذي انضم إليه لاعبو الوسط الإسباني فابيان رويس والمقدوني الشمالي إيليف إلماس والبولندي بيوتر زيلينسكي للإصابة والمرض.



كما يحوم الشك حول مشاركة المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن نتيجة عدم تعافيه من كسر تعرض له في وجنته الشهر الماضي، لكن في حال قرر سباليتي المخاطرة به فسيرتدي بالتأكيد قناعا واقيا على وجهه.



وتقام اليوم 4 مباريات في ذات الجولة، حيث يستضيف فيورنتينا نظيره ساسولو، ويلتقي سبيزيا مع إمبولي، ويتواجه سامبدوريا مع فينيزيا، ويحل هيلاس فيرونا ضيفا على تورينو.