سجل الدولي الپولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفه رقم 43 بالدوري الالماني لكرة القدم في العام 2021، ليحطم الرقم القياسي الذي كان يتشاركه مع أسطورة بايرن غيرد مولر حققه في 1972، خلال فوز العملاق البافاري برباعية نظيفة ضد ضيفه فولفسبورغ في مباراته الاخيرة للعام، ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة.



وكاد أن يهدر ليفاندوفسكي هذه الفرصة بعد أن تحتم عليه الانتظار حتى الدقيقة 87 لتحقيق هذا الإنجاز الجديد، بعد أن سجل الأهداف الثلاثة الأولى توماس مولر (7)، الفرنسي دايو أوباميكانو (57) ولورا سانية (59). شوكان ليفاندوفسكي عادل رقم غيرد مولر (42) عندما سجل ثنائية في الفوز الكاسح 5-0 على شتوتغارت.



وكان «ليفا» سجل 41 هدفا الموسم الماضي في البوندسليغا محطما الرقم القياسي بعدد الأهداف في موسم واحد، والذي كان بحوزة الراحل «المدفعجي» مولر منذ موسم 1971-1972 عندما سجل 40 هدفا.



ووصل العملاق البافاري الى ختام مثالي للعام بانتصاره الخامس تواليا في الدوري والسابع في جميع المسابقات، ورفع بايرن رصيده الى 43 نقطة.



ويلتقي اليوم فرايبورغ مع بايرليفركوزن، وكولن مع شتوتغارت.



وفي باقي المباريات أمس، تعادل غرويتر فورث مع أوغسبورغ 0 - 0، وخسر لايبزيغ على ملعبه من أرمينيا بيليفيلد 0-2، وتعادل إيجابا هوفنهايم مع بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1، وتمكن أينتراخت فرانكفورت من التغلب على ماينز 1-0، وتمكن أونيون برلين من الفوز على بوخوم 1-0.