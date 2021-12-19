تابع نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري تألقه عقب تحطيمه الرقم القياسي المطلق لعدد الرميات الثلاثية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مبرهنا أنه لن يكتفي بهذا القدر فسجل 30 نقطة في مباراة الفوز على بوسطن سلتيكس 111-107.



وبعدما حطم رقم راي ألن وتسديداته الـ2.973 من خارج القوس، قارع كوري (33 عاما) فريق ألن السابق على ملعب بوسطن غاردن أرينا، علما انه حقق هذا الرقم في 789 مباراة، في حين احتاج ألن إلى 1300 مباراة.



ونجح صاحب الرقم القياسي الجديد في تسجيل أول تسديدتين له في المباراة، ليتقدم ووريرز بفارق 11 نقطة بعد أربع دقائق فقط من صافرة البداية. وحافظ ووريرز على صدارة المنطقة الغربية مع 24 فوزا مقابل 5 هزائم، في حين مني يوتا جاز الثالث (20-8) بخسارة أمام سان انتونيو سبيرز 126-128.



وفي فلوريدا، ألحق ميامي هيت بأورلاندو ماجيك خسارته السابعة تواليا بفوزه عليه 115- 105، في مباراة تألق خلالها الثنائي ماكس ستروس صاحب 32 نقطة، منها 23 في الشوط الأول، والنيجيري ـ الاميركي غابي فينسينت مع 27.



وخاض ماجيك اللقاء مع 12 لاعبا فقط على خلفية كثرة الغيابات في صفوفه بسبب فيروس كورونا والاصابات.



من ناحيته، فجر نيو أورليانز بيليكانز مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على حامل اللقب ميلووكي باكس 116-112 بعد التمديد.