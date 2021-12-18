بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بفوز المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب "فيفا 2021" لكرة القدم التي استضافتها قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2021.

مشيدا سموه بالروح الأخوية العالية التي تحلت بها كافة المنتخبات المشاركة في هذه البطولة وبالتنافس الأخوي رفيع المستوى بين الفرق المشاركة وبمستوى الأداء الفني الرفيع الذي أداه المنتخب الجزائري والذي أهله للفوز بكأس البطولة.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ضمنها سموه خالص تهانيه بفوز المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب (فيفا 2021) لكرة القدم التي استضافتها قطر، مشيدا سموه بالروح الأخوية العالية التي تحلت بها كافة المنتخبات المشاركة في هذه البطولة وبالتنافس الأخوي رفيع المستوى بين الفرق المشاركة وبمستوى الأداء الفني الرفيع الذي أداه المنتخب الجزائري والذي أهله للفوز بكأس البطولة.



كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.