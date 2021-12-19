حققت الكويت نجاحا دوليا عبر احتفاظها مجددا بمقر رئاسة مجلس الحرف العالمي بعد اختيار سعد هاني القدومي رئيسا للمجلس وبالإجماع.



حيث التأم ممثلو نحو 100 عضو في مجلس الحرف العالمي في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الافتراضية) وتم اختياره كرئيس لهذا المجلس ابتداء من شهر يناير 2022 حتى 2024.



يذكر ان سعد هاني القدومي قد خاض تحديا من نوع آخر، فقد سبق أن تقدم بطلب ترشيحه بعد وفاة والدته د غادة الحجاوي القدومي في شهر ابريل 2021، وتمت الموافقة على أن يتولى الرئاسة خلفا لوالدته ولمرحلة انتقالية لمدة ستة شهور، أي إلى نهاية 2021.



ثم جرى ترشيح ثلاثة أعضاء من إقليم آسيا والباسيفيك بمجلس الحرف العالمي لاختيار مرشح واحد من بينهم لتمثيل الإقليم في الانتخابات النهائية لاختيار رئيس جديد خلفا للرئيسة الراحلة لمجلس الحرف العالمي للدورة (2021-2024) الدكتورة غادة الحجاوي القدومي، بحيث يتم ترشيح مرشح واحد من الخمسة أقاليم التي يتألف منها مجلس الحرف العالمي.



وبانتخابه كرئيس، تكون الكويت قد احتفظت مجددا بمكانتها كمقر لرئاسة مجلس الحرف العالمي، بعد انتقال الرئاسة من لندن إلى الكويت لفترة الرئاسة الحالية (2021-2024) عند تولي الرئيسة الراحلة الدكتورة غادة الحجاوي القدومي رئاسة المجلس بالإجماع في 9 ديسمبر 2020، علما أن الكويت كانت كذلك مقر رئاسة إقليم آسيا والباسيفيك بمجلس الحرف العالمي طيلة فترة رئاسة المرحومة د. غادة في الفترة (2013-2020).



يذكر أن السيد سعد هاني القدومي رافق والدته على مر السنين حين دخلت في معترك مجلس الحرف العالمي، وله اهتمامات عامة بالتراث والفنون، وهو في هذا المجال سيكمل مسيرة والدته على مدى ثمانية عشر عاما.



وقد باشر أبناء المرحومة د. غادة بتأسيس مبرة تحمل اسم والدتهم تختص بالحرف اليدوية والفنون وستمنح بعثات دراسية في هذا المجال إلى جانب إصدارات وموسوعة إلكترونية ذات علاقة بالحرف اليدوية في جميع البلدان.