بحضور الوكيل المساعد بوزارة الإعلام فيصل المتلقم، وحضور مستشار وزارة الإعلام م. وائل المطوع اختتمت الوزارة اسبوعها التدريبي الرابع الذي أقيم خلال الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر 2021 ضمن الموسم التدريبي لوزارة الإعلام بالتعاون مع رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في مركز فهد عبدالرحمن المعجل للتدريب بمقر الرابطة في الشامية.



وتضمن الأسبوع الرابع دورة بعنوان «التقديم الاذاعي والحواري» قدمها د. بسام الجزاف، والدورة الثانية كانت بعنوان «التنمية المستدامة» وقدمتها م. يسر المطوع.



يذكر أن وزارة الإعلام مستمرة في تقديم دوراتها التدريبية المهمة ضمن موسمها التدريبي 2021 ـ 2022 للارتقاء بكفاءة منتسبي الوزارة بكل قطاعاتها وتأهيلهم وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة التي تأهلهم في وضع المشاريع والمبادرات للخطط التشغيلية السنوية وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الاعلام 2021/2026 وأهداف خطة كويت جديدة 2035.