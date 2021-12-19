وعدت مديرة المواد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ناهد الحجي، بزيادة مخصصات الأسر السورية من الخبز المدعوم. واعتبرت الحجي في تصريح لموقع تلفزيون «الخبر» أن «المخصصات الحالية مناسبة للمستهلكين وخففت الهدر».



وتابعت أن الوزارة تسعى مع بدء توريد القمح وتعافي المطاحن، لزيادة قريبة في مخصصات الفرد من الخبز المدعوم، وأن «كل كوادر الوزارة تعمل بشكل جدي على زيادة المخصصات، لتكون مناسبة جدا أكثر من الوضع الحالي، بما لا يزيد من نسبة الهدر»، على حد قولها.



وذكرت الحجي أن الوزارة تعمل أيضا على زيادة منافذ بيع الخبز، لتخفيف الازدحام على النقاط الحالية، وزيادة انتشار نقاط البيع، وتدرس إعادة فتح كوات البيع في المخابز، وفق أعداد محددة من البطاقات لكل مخبز.



وبررت تحديد عدد البطاقات لكل مخبز بأن هدفه تخفيف الازدحام، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا» ومتحوراته، وأن «تعديل مخصصات الخبز لكل بطاقة، لم يكن قرار تخفيض، وإنما تجميع للمخصصات في أيام محددة، وإلغاء بيع ربطة واحدة فقط، بحيث بات الحد الأدنى للمخصصات، ربطتين».