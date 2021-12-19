الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح: وزارة النفط حريصة على دعم الكوادر الوطنية وتبني الأفكار البناءة الجديدة

الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح: الوزارة توجه العناية الفائقة بالموظفين واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأعمال

تحت رعاية وحضور سعادة وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، وسعادة الوكلاء المساعدين ، تنظم وزارة النفط حفل جائزة (النفط تبتكر) صباح غد الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021، في مسرح مجمع القطاع النفطي.

وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، ان الجائزة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة منذ عدة أشهر تهدف إلى تبني برامج عمل جديدة داخل الوزارة، وترسيخ ثقافة الابتكار ونشرها لمواجهة التحديات التي تواجه مسيرة العمل، حيث من المقرر الكشف عن الفرق الفائزة وتكريمهم.

الكوادر الوطنية



وفي هذا السياق، قال سعادة وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح ان وزارة النفط تدعم الكوادر الوطنية باعتبارها الركيزة الاساسية للتطور، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على تبني الأفكار البناءة الجديدة التي تسهم في تطوير العمل الداخلي، ولذلك جاءت جائزة (النفط تبتكر) لتحفيز العاملين على الابتكار لتطوير المهارات وتوفير بيئة عمل تناسب التطلعات والأهداف المستقبلية.



وذكر سعادة الوكيل ان العاملين في وزارة النفط يقومون بدور محوري في تنمية الاقتصاد الكويتي، ولذلك تحرص الوزارة على الاستثمار في برامج التطوير المهني لتنمية المواهب الكويتية ومنح الشباب الكويتي فرصة بناء مستقبلهم ومسارهم المهني داخل القطاع النفطي.



وأضاف:" تفخر وزارة النفط بان نسبة التكويت لديها تبلغ 100% وذلك منذ عدة سنوات مضت، وتحرص الوزارة على تطوير الكفاءات لديها وتقديم الدعم للعاملين بهدف اكتساب المزيد من الخبرات العلمية والعملية".

تطوير العمل



من جانبها قالت مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح ان جائزة (النفط تبتكر) تهدف إلى تطوير العمل داخل الوزارة في جميع المجالات، مشيرة إلى ان الجائزة تأتي من حرص الوزارة على توجيه العناية الفائقة بالموظفين.



وقالت إن المشاريع والبرامج التي قدمها العاملون في وزارة النفط تعتبر اضافة كبيرة للوزارة في خلق جيل من العاملين قادر على القيادة وحريص على استخدام التكنولوجيا الحديثة بالبرامج الفنية والاقتصادية والأعمال الإدارية والمالية داخل الوزارة.



وتقدمت الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح بالتهنئة للفرق الفائزة وعلى المشاريع التي قدموها للجائزة ولجميع الجهات المشاركة.