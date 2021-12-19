عبدالعزيز الفضلي

أهدى وزير التربية د. علي المضف فوز طالبات الكويت في مسابقة مناهزات اللغة العربية التي اقيمت بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي، مشيراً الى أن ما تحقق يعد انجازا جديدا يضاف الى انجازات ابناء الكويت .



جاء ذلك خلال حفل تكريم الطالبات الذي اقامته وزارة التربية بحضور أولياء أمور الطالبات الحائزات على الميداليات وعدد من القيادات التربوية ومديرات مدارسهن.



وقال المضف ان حصول الطالبات غلا العنزي وغادة العتيبي على ميداليتين ذهبيتين والطالبة جمانة اشكناني على ميدالية فضية لم يأت من فراغ بل جاء بجهود كبيرة بذلت من قبلهن واولياء امورهن والادارات المدرسية، منوهاً بأن أبناءنا الطلبة يستحقون كل الدعم والاهتمام ولن نبخل عليهم بذلك .



وتقدم د. المضف بالشكر والتقدير لكل من كان وراء هذا الإنجاز الذي اسعدنا جميعاً، قائلا : إنني مهما عبرت عن شعوري بهذه المناسبة لا أستطيع ان أصف حجم الفرحة في قلبي وانا أرى بناتي يحققن مراكز متقدمة نعتز فيها .



من جانبها، أكدت الطالبة غلا العنزي الحاصلة على الميدالية الذهبية في مسابقة مناهزات العربية، ان المسابقة سادتها روح المحبة، والإصرار على تحقيق الميدالية الذهبية كان هدفي ولله الحمد، موضحة ان اللغة العربية بحر واسع في معانيها ودررها، والذي يدخله صعب أن يخرج منه لما يجد فيه من متعة وشغف.



واضافت أن اهتمام والدتها منذ صغرها بتعليمها أسس وفنون اللغة العربية ساهم في تنمية مهاراتها فيها، وأن معلماتها ومدرستها ساهمن بمزيد من اهتمامهن في وصولها إلى ما هي عليه الآن، مشيرةً الى انها سبق ان حققت جائزة افضل مبرمجة على مستوى العالم،

معربة عن شكرها لكل من وقف معها في مشوارها وعلى رأسهم أسرتها ومعلماتها ومديرة مدرسة جمانة بنت ابي طالب.



بدورها قالت الطالبة الحاصلة على الميدالية الذهبية في نفس المسابقة غادة العتيبي، انها حققت هذا الإنجاز بفضل الله أولا ثم بجهودها ومساعدة اسرتها ومعلماتها ومديرة ثانوية الفروانية التي كان لها دور كبير في مساندتها، منوهة بأنها ترفع هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي وكل من شجعها وساندها .



وقالت الطالبة الحاصلة على الميدالية الفضية جمانة اشكناني: أحب أشكر بلدي الذي أوصلني الى هذه الدرجة والمكانة، وهي فرصة كبيرة وعظيمة لأن اساهم برفع اسم بلدي الكويت، وبفضل الله ثم بجهود وتشجيع الأسرة والمدرسة والمعلمات تمكنت من تحقيق هذه النتيجة.