بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إعصار (راي) الذي ضرب مدنا متفرقة وسط وجنوب الفلبين، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إعصار (راي) الذي ضرب مدنا متفرقة وسط وجنوب الفلبين، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.