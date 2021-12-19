المساهمة في التبرع بالدم من الأعمال التي تحرص وزارة الدفاع على تشجيعها والمشاركة فيها

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي إن منتسبي وزارة الدفاع هم القدوة وهم أول من يلبي نداء الواجب الوطني والإنساني، وهم في مقدمة الصفوف لتقديم الدعم والمساندة لعموم وزارات ومؤسسات الدولة الرسمية، ودورهم خلال جائحة كورونا هو خير دليل على ذلك.



جاء ذلك في تصريح للشيخ حمد جابر العلي الصباح خلال رعايته ومشاركته في حملة «10 دقائق فقط لإنقاذ حياة» للتبرع بالدم بمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، والتي تنظمها وحدة أمراض الدم بشعبة المختبرات في هيئة الخدمات الطبية بالتعاون والتنسيق مع بنك الدم المركزي.



وأكد الشيخ حمد جابر العلي أن حملة التبرع بالدم، والتي تنفذها هيئة الخدمات الطبية، تأتي إيمانا من وزارة الدفاع بأهمية التبرع، وانطلاقا من دورها الوطني وواجبها الإنساني، مضيفا أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز العطاء والولاء وتلبية النداء الوطني، من خلال دعم مخزون بنك الدم المركزي، وتمكينه من أداء دوره المهم والحيوي بتزويد جميع المستشفيات والمراكز الطبية في البلاد بحاجتها من فصائل الدم المتنوعة.



هذا، وقد تولى بنك الدم المركزي تجهيز المعدات الطبية الخاصة بالتبرع بالتنسيق مع وحدة أمراض الدم وبنك الدم بمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، كما استقبل المتبرعين من منتسبي الجيش الكويتي والعاملين بالهيئة والمراجعين لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم قبل تبرعهم، والتأكد من مدى قابليتهم للتبرع، وضمان جودة الدم المنقول، حيث شهدت انطلاقة الحملة إقبالا كبيرا من المتبرعين.