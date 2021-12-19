وقّع المجلس البلدي مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري اليوم بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وقال رئيس المجلس أسامة العتيبي في كلمة على هامش التوقيع إن البروتوكول يهدف إلى رسم خارطة الطريق للتعاون ما بين الجهتين بما يسبق عرض هذه الأمور على المجلس البلدي وإحالتها للدراسات التنفيذية.



وأكد العتيبي سعي المجلس من خلال توقيع هذه الاتفاقيات مع مؤسسات وهيئات الدولة إلى التمهيد من أجل مزيد من التعاون والتنسيق بما يصب في صالح الدولة.



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري د. حسين الخياط في كلمة مماثلة إن طبيعة عمل الهيئة تتطلب القيام بمجموعة من الأعمال التي لا تقتصر فقط على الطرق بل تشمل كذلك البنية التحتية من الكهرباء والماء والصرف الصحي.



وأضاف الخياط أن هذه الأعمال تتطلب تعاونا مع المجلس البلدي وذلك للقيام بتصميم وتنفيذ مشاريع الدولة ومنها الطرق التي تتجاوز 8000 كيلومتر.



وأشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقية سيسهم في تسهيل الأعمال والإسراع من وتيرة الإنجاز دون الحاجة إلى الزيارات المتكررة من أعضاء الهيئة لتوضيح الأمور في المجلس البلدي.