اسامة ابو السعود

تبدأ وزارة العدل بنقل بعض اداراتها الى مجمع محاكم حولي الجديد ايذانا ببدء العمل بالمجمع فعليا.

واعلنت وزارة العدل عن انتقال بعض الإدارات من مجمع محاكم حولي القديم إلى مجمع محاكم حولي الجديد – شارع بيروت - قطعة 3 وذلك اعتباراً من 2021/12/26 وسيكون موقع الادارات في المجمع الجديد كالتالي:

- الاستعلام القضائي - الدور الارضي

- كتاب المحكمة الكلية وتشمل " الجدول - الإعلان – ضباط الدعاوي " في الميزانين

- الرسوم القضائية : قسم الخزينة / قسم التقدير - الميزانين

- كتاب محكمة الاستئناف وتشمل "الجدول - الإعلان – ضباط الدعاوي "- الدور العاشر

- نيابة حولي والاقلام الجزائية : الدور الرابع والعشرون والخامس والعشرون .