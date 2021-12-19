قال علماء آثار صينيون، إنهم عثروا على أقدم دليل يُثبت استخدام الصينيين للخميرة الحمراء لصنع الخمر، في أوعية فخارية يعود تاريخها إلى 8 آلاف عام، وذلك في وسط الصين.



وقال لي يونغ تشيانغ، الباحث المساعد في معهد الآثار التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إنه تم العثور على عدد كبير من واصلات الخميرة الحمراء والفطريات المتشققة، إلى جانب حبوب نشاء الأرز المُخمّرة في بقايا أوانٍ فخارية وُجدت في موقع "بيليقانغ" الثقافي في مقاطعة خنان.



وأضاف لي، أن الاكتشاف يُشير إلى أن الأوعية كانت تستخدم في تخمير وتخزين الكحول.



وتعتبر قرية "بيليقانغ" من أقدم أطلال القرى في الصين، يعود تاريخها لحولي 8 آلاف سنة. كما توفر دليلاً هاماً للدراسات المعنية بأصل وتطوير الزراعة، وصناعة الفخار، والنسيج، وتقنيات صناعة الكحول في العصور القديمة