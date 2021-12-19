تظاهر عدة آلاف من معارضي التطعيم ضد كورونا في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا.



وقدرت الشرطة عدد المشاركين بنحو أربعة آلاف شخص في وقت مبكر من المساء، وسار المشاركون في وسط المدينة.



كان عدد من سجلوا لدى الشرطة حوالي ألف شخص.



سجل تحالف "دوسلدورف تفكر بصورة مختلفة" مظاهرة مضادة شارك فيها حوالي 200 شخص.



ووفقا لمتحدث باسم الشرطة ظل كل شيء هادئا حتى وقت متأخر من بعد الظهر.



في نهاية الأسبوع الماضي فوجئت السلطات في دوسلدورف بعدد المشاركين في مظاهرة ضد التطعيم، فبدلا من 300 شخص المسجلين، انضم للمظاهرة يومها 2500 شخص بحسب تقديرات الشرطة.

