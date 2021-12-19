ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن الرئيس التنفيذي لشركة ريان إير، مايكل أوليري، يعتقد أنه لا يجب السماح سوى للركاب المطعمين بركوب الطائرات.



وأضافت الصحيفة ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، أن أوليري رفض في مقابلة طرح برامج التطعيم الإجبارية في النمسا وألمانيا . وبدلا من ذلك، يجب على الحكومات "جعل الحياة صعبة" للأشخاص الذين يرفضون تلقي اللقاح بدون سبب جيد.



وقال أنه إذا لم يكن الأشخاص ملقحين، فأنه لايجب السماح لهم بدخول المستشفيات والمتاجر المحلية والصيدليات وركوب الطائرات ومترو أنفاق لندن.



وتسبب متحور أوميكرون مجددا في تحطيم آمال قطاع السفر في التعافي حيث دفعت موجة جديدة من القيود الركاب إلى إلغاء أو تأجيل حجز السفر.



وذكرت الصحيفة إن أوليري قال إن ريان إير تتوقع نقل ركاب أقل بنسبة 10 % في كانون أول/ديسمبر نتيجة لذلك.



وقال إنه يتوقع أيضا أن تشهد الشهور القليلة الأولى من العام ضعفا في حركة السفر في حال استمر الغموض بشأن القيود أو في حال تم فرض تدابير جديدة.