كشفت صحيفة "صنداي وورلد" البريطانية أن نادي "ليفربول" واثق بشكل متزايد من تقديم هدية لإبلاغ جماهير النادي الإنجليزي فى عيد الميلاد بإبرام صفقة بقاء لاعب كرة القدم الدولي المصري محمد صلاح ضمن صفوف النادي.



وأوضحت الصحيفة ،التى قالت أنها على دراية ببعض تفاصيل الصفقة المحتملة، أن محمد صلاح جاهز لتلقي شروط الصفقة الجديدة للبقاء في ليفربول قبل نهاية العام وأن هناك تقدما أحرز في المفاوضات الجارية مابين الطرفين.



وأشارت إلى أن المحادثات جارية بشأن صفقة منظمة ستتضمن رسوم توقيع كبيرة لصلاح وزيادة كبيرة في الأجور خاصة أن صلاح أكد مرارًا رغبته في البقاء في "ملعب أنفيلد"، حيث يصف الدوري الانجليزى بالرائد في كرة القدم العالمية.



وأضافت: أنه مع شكل حياة تحت قيادة المدير الفني "يورجن كلوب"، ومع حب غير محدود وقاعدة جماهيرية كبيرة، فمن غير المرجح أن يتحسن اللاعب الذي ينتهي عقده في صيف 2023 ، يمكن أن ينتقل إلى أي مكان آخر.



وتابعت: أنه نظرًا لأنه من غير المحتمل أن يتراجع مستوى اللاعب الدولي عندما يدخل في الثلاثينيات من عمره، فسيكون من المنطقي جدًا أن يفعل النادي كل ما في وسعه لإبقاء صلاح البالغ من العمر( 29 عامًا) حتى يشعر بالرضا.. وأكدت أن ليفربول يأمل الآن في تسوية التفاصيل الدقيقة في الصفقة، مع إعلان محتمل في وقت مبكر من الشهر المقبل.



وكانت تقارير صحفية قد أفادت منذ أيام بأن محمد صلاح بات قريبا من تمديد عقده مع ليفربول بمبلغ إجمالي 117 مليون إسترليني، ولم يتضح بعد قيمة الراتب الأسبوعي الجديد للاعب الذي يحصل حاليا على راتب 200 ألف إسترليني أسبوعيا، وسيبقى فى ليفربول حتى سن 34 عاما أي حتى عام 2026.