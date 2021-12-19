تعتزم ملكة الدنمارك مارجريت (81 عاما) اختصار الاحتفال العام باليوبيل الذهبي (مرور50 عاما) على توليها العرش يوم 14 كانون ثان/ يناير بدرجة كبيرة نتيجة لوضع فيروس كورونا في البلاد.



وأعلنت العائلة الملكية أنه سيجري إرجاء معظم الفعاليات حتى أواخر فصل الصيف ليتمكن الجمهور من الحضور.



ولن تكون الملكة مارجريت وحدها تماما يوم الاحتفال بالذكري الـ50 لتوليها العرش، حيث من المقرر أن تعقد اجتماعا مع الحكومة وتحضر حفل استقبال في البرلمان.



يذكر أن الملكة مارجريت الثانية ملكة الدنمارك تولت العرش يوم 14 كانون ثان/يناير 1972 بعد وفاة والدها فريدرك التاسع.



وتسجل الدنمارك حصيلة قياسية من الإصابات بفيروس كورونا مما دفع الحكومة إلى الإعلان يوم الجمعة عن غلق المسارح والمتاحف وغيرها من المؤسسات الثقافية.

