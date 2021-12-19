عبدالكريم أحمد



حددت المحكمة الكلية الحادي عشر من يناير المقبل موعدا لعقد أولى جلسات محاكمة رئيس الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د. صفاء زمان أمام محكمة الجنايات بالدعوى المقامة من ديوان الخدمة المدنية.

يأتي ذلك بعدما أحالت النيابة العامة، زمان أخيرا إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تضمن إسناد ثلاث تهم، وهي: إذاعة أخبار كاذبة من شأنها التقليل من هيبة الدولة وإثارة الذعر في المجتمع وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة.

وكانت إدارة أمن الدولة قد استدعت الشهر الماضي، زمان وأحالتها إلى النيابة التي أخلت سبيلها بكفالة 1000 دينار بعد التحقيق معها وإنكارها التهم التي تضمنها بلاغ الديوان.

ويعترض الديوان على تصريح زمان بشأن قيام شركة ليست كويتية بإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين من خلال خوادم موجودة خارج البلاد، موضحا بأن حديثها غير صحيح ويمس بأمن البلاد.

يذكر أن زمان كانت قد أكدت خلال التحقيق بأنها أدلت بتصريحها من واقع اختصاص كونها أستاذة جامعية متخصصة وترأس جمعية نفع عام تعنى بالمعلومات وأمنها، وأنها صرحت حرصا على مصلحة وطنها وأمنه وأمن مواطنيه.