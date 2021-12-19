أعلنت هولندا أنها ستعود إلى إغلاق صارم، حيث سيتم إغلاق المدارس وجميع المتاجر غير الأساسية والحد من عدد الزائرين، المسموح بهم في المنازل.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الحكومة قولها أن ارتفاع عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" يعني "أنه يبدو أنه من المحتمل

بشكل متزايد أن يصبح نظام الرعاية الصحية مثقلا، في يناير المقبل".



وأعلنت الحكومة الهولندية عن خطط لفرض إغلاق أكثر صرامة للحد من ارتفاع حالات الإصابة ، الناجمة عن انتشار متحور "أوميكرون".



وقال رئيس وزراء هولندا، مارك روته ، في مؤتمر صحفي في لاهاي "ينتشر متحور أوميكرون ، حتى بشكل أسرع مما كنا نخشى منه. لذلك يتعين علينا العمل الآن للحيلولة دون حدوث الأسوأ".



وأضاف "سنعود إلى الإغلاق".



وسيتم سريان الإغلاق من الأحد 19 ديسمبر 2021 وسيستمر حتى 14 يناير المقبل على الأقل.