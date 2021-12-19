تسعى وزيرة الدفاع الألمانية كريستيانه لامبرشت لتحسين فرص الترقي بالنسبة للنساء في الجيش الألماني.



وقالت لامبرشت لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية: "يتعين علينا التركيز بشكل أكبر على النساء. طالما أن النساء يصطدمن بسقف زجاجي في حياتهن المهنية ويعمل الرجال في الوظائف العليا فيما بينهم، فإن ذلك أمر مخيف".



وأضافت أنها تأمل أن يكون هناك أول سيدة برتبة جنرال خارج الخدمة الطبية في فترة ولايتها، وتعهدت قائلة: "سأجعل مهمتي أن يتسنى لجميع النساء اللائي وصلن بالفعل لرتبة كولونيل مواصلة الترقي... لن أقبل أن يتم الوقوف أمام أشخاص رائعين في أي مكان".



يذكر أن لامبرشت المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي تولت هذا المنصب في مطلع كانون أول/ديسمبر الجاري بعد أنيجرت كرامب-كارنباور.



وسوف تتوجه الوزيرة الجديدة اليوم الأحد إلى ليتوانيا لزيارة الجنود الألمان الذين يتم الاستعانة بهم هناك. وتسعى بهذه الزيارة لأخذ لمحة عامة عن مشاركة الجيش في مهمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في ليتوانيا.